Леднев признался, кто помешал ему заиграть за Динамо

Хавбек Зари Богдан Леднев без особой радости вспоминает сотрудничество с экс-наставником Динамо.

"Понял, что у Динамо шансов у меня не будет после одних сборов. Я стал лучшим бомбардиром в дубле, поехал на сборы с первой командой, но думаю, что это скорее было каким-то бонусом.

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В Динамо еще Хацкевич мне говорил, что у меня игрового времени не будет. И начал называть футболистов на мою позицию, сказал, что я пятый в списке, хотя там три игрока были. А здесь я – пятый.

А потом поступило предложение от Юрия Вернидуба, от Зари. Понял, что нет смысла сидеть в дубле и принял предложение перейти в Зарю. Я считал, что для меня это шаг вперед", – отметил Леднев в программе Бомбардир.

Напомним, Богдан защищает цвета Зари на правах аренды, а его контракт принадлежит Динамо. В нынешнем сезоне УПЛ Леднев провел 23 матча, в которых отметился 11-ю голами и тремя ассистами.

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