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Лямуші звільнений із посади головного тренера Ренна

11:45 781 Читать на русском
Лямуші звільнений із посади головного тренера Ренна
Сабрі Лямуші / AFP

Французький Ренн після розгромної поразки від Страсбура (1:4) у 15-му турі Ліги 1 звільнив головного тренера команди Сабрі Лямуші.

Керманич "червоно-чорних" звільнений із посади, повідомляє офіційний сайт Ренна.

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Причина відставки Лямуші – незадовільні результати команди з Бретані. Після поразки від Страсбура Ренн опустився на 14-те місце в турнірній таблиці. Крім того, французький клуб ризикує вилетіти з єврокубків: після двох поразок київському Динамо на груповому етапі Ліги Європи Ренн зобов'язаний перемагати Астану в заключному турі, щоб вийти з групи.

Виконувачем обов'язків головного тренера "червоно-чорних" став Жюльєн Стефан, який працює із резервною командою.

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Франція15 тур

Ренн - Страсбур: Неділя 02 грудня 2018

Ренн
Матч завершено
1 : 4
Страсбур
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Теги
Ренн Ренн Франція Сабрі Лямуші Сабрі Лямуші Ренн - Страсбур
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