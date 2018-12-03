Лямуші звільнений із посади головного тренера Ренна

Французький Ренн після розгромної поразки від Страсбура (1:4) у 15-му турі Ліги 1 звільнив головного тренера команди Сабрі Лямуші.

Керманич "червоно-чорних" звільнений із посади, повідомляє офіційний сайт Ренна.

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Причина відставки Лямуші – незадовільні результати команди з Бретані. Після поразки від Страсбура Ренн опустився на 14-те місце в турнірній таблиці. Крім того, французький клуб ризикує вилетіти з єврокубків: після двох поразок київському Динамо на груповому етапі Ліги Європи Ренн зобов'язаний перемагати Астану в заключному турі, щоб вийти з групи.

Виконувачем обов'язків головного тренера "червоно-чорних" став Жюльєн Стефан, який працює із резервною командою.

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