Жардім може очолити аравійський Аль-Наср

Колишній керманич французького Монако Леонарду Жардім може відновити тренерську діяльність у чемпіонаті Саудівської Аравії.

Португальський фахівець може очолити 8-разового чемпіона аравійської Прем'єр-ліги – Аль-Наср. Про це повідомляє France Football.

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За інформацією видання, Жардім вже прибув на Середній Схід і невдовзі може приступити до роботи. Аравійці запропонували 44-річному тренеру півторарічну угоду. Після 11-ти зіграних турів Аль-Наср іде другим у чемпіонаті, відстаючи від Аль-Хіляля на 3 очки. Однак, лідер ще має матч у запасі.

Нагадаємо, що Леонарду Жардім на початку жовтня покинув Монако через незадовільні результати. Раніше він ставав чемпіоном Франції із монегасками, а також зробив дубль із пірейським Олімпіакосом у Греції.