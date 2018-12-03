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Жардім може очолити аравійський Аль-Наср

10:39 820 Читать на русском
Жардім може очолити аравійський Аль-Наср
Леонарду Жардім / Reuters

Колишній керманич французького Монако Леонарду Жардім може відновити тренерську діяльність у чемпіонаті Саудівської Аравії.

Португальський фахівець може очолити 8-разового чемпіона аравійської Прем'єр-ліги – Аль-Наср. Про це повідомляє France Football.

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За інформацією видання, Жардім вже прибув на Середній Схід і невдовзі може приступити до роботи. Аравійці запропонували 44-річному тренеру півторарічну угоду. Після 11-ти зіграних турів Аль-Наср іде другим у чемпіонаті, відстаючи від Аль-Хіляля на 3 очки. Однак, лідер ще має матч у запасі.

Нагадаємо, що Леонарду Жардім на початку жовтня покинув Монако через незадовільні результати. Раніше він ставав чемпіоном Франції із монегасками, а також зробив дубль із пірейським Олімпіакосом у Греції.

Теги
Світ Леонарду Жардім Леонарду Жардім Аль-Наср Аль-Наср
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