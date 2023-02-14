Львів готується підписати захисника Оулу Траоре, повідомляє SportArena.

Екс-голкіпер Шахтаря перебрався в екзотичний чемпіонат

Останнім клубом 27-річного футболіста була гвінейська Хороя, яку він покинув влітку у статусі вільного агента. З цього часу гравець перебуває без команди.

Цікаво, що на рахунку Траоре – вісім матчів за збірну Буркіна-Фасо. Три з них захисник провів у кваліфікації до чемпіонату світу-2022. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро. До слова, в УПЛ вже виступає представник цієї африканської збірної – форвард Шахтаря Лассіна Траоре.

Нагадаємо, після першого кола Львів у турнірній таблиці УПЛ йде останнім, маючи у своєму активі всього 9 очок.

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