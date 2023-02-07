Деякі команди української Прем'єр-ліги вже завершили зимову підготовку, а інші в самому розпалі.

Зимові збори, товариські матчі клубів УПЛ

Металіст – Согдіана (Узбекистан) – 1:1

Голи: Картушов, 82 – Оріпов, 83

СК Дніпро-1 – Ауда (Латвія) – 5:1

Голи: Довбик, 22, 64, Матарріта, 37, Піхальонок, 38, Танчик, 66 – Мінчев, 61 (пен.)

Львів – Вєчиста (Польща) – 2:0

Голи: гравець на перегляді, 21, Бугай, 63 (пен.)

Металіст 1925 – Ордабаси – 1:2

Голи: Ногейра 89 – Ісламхан 27, 45

Металіст завершив перший етап зборів нічиєю з узбецькою Согдіаною. Команди обмінялися голами під завісу зустрічі. Новий тренер харків'ян Періца Огнєновіч поки не може похизуватися успішними результатами – 2 поразки та 2 нічиї.

СК Дніпро-1 не мав жодних проблем зі середняком чемпіонату Латвії. Січневі новачки Кучера приємно дивують – Пеглоу віддав асист, а Матарріта забив (хоча більше скидається на автогол). Довбик відвантажив Ауді два м'ячі, серед яких ефектний удар п'ятою. Це був останній спаринг СК Дніпро-1 в рамках зимової підготовки. 16 лютого лідер УПЛ зіграє перший матч проти АЕКа в плей-офф Ліги конференцій.

Львів з третьої спроби виграв на зборах. Підопічні Дулуба впевнено переграли краківську Вєчисту з третього дивізіону Польщі. Єдиним невдахою дня серед клубів УПЛ виявився Металіст 1925, який програв Ордабаси. Харків'яни двічі пропустили від Бауржана Ісламхана, а самі забили лише на останніх хвилинах.

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