Львів заявив ще одного бразильця

Львів'яни не збираються відмовлятись від бразильського вектора у питанні комплектації команди.

Львів вніс до заявки на чемпіонат України 2019/20 бразильця Клебера Гомеша, інформує офіційний сайт УПЛ.

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20-річний захисник виступатиме за "містян" під номером 44. Клебер заявлений за списком Б. Він став вже десятим бразильцем у складі команди Богдана Блавацького, яка після перших чотирьох турів має три очки в активі.

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До слова, наступний матч Львів проведе 26 серпня на виїзді проти СК Дніпро-1.