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Бруно Дуарте перейшов у Віторію Гімараєш – Львів заробив чималу суму

10:09 289 Читать на русском
Бруно Дуарте перейшов у Віторію Гімараєш – Львів заробив чималу суму
Бруно Дуарте (ліворуч) / Віторія Гімараєш

Бразильський нападник Бруно Дуарте продовжить свою кар'єру у Віторії Гімараєш.

ФК Львів продав бразильського нападника команди Бруно Дуарте у Віторію Гімараєш, повідомляє офіційний сайт португальського клубу.

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Зазначається, що Віторія заплатила Львову 600 тисяч євро за 75% прав на 23-річного футболіста, а контракт укладено на 4 роки з можливістю продовження ще на один рік.

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Зауважимо, що у португальській команді на правах оренди з Шахтаря виступає український центральний захисник Віктор Бондаренко.

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Трансфери Львів Львів Трансфери чемпіонату України Бруно Дуарте Бруно Дуарте Віторія Гімараєш Віторія Гімараєш Португалія
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