Капітан львів'ян Шина зазнав пошкодження у товариській зустрічі з аматорським Фенікс-Стефано та не зможе зіграти з СК Дніпро-1, інформує meta-ratings.

СК Дніпро-1 – Львів: анонс матчу УПЛ

До тренувань повернулись Ренан та Міхуобі, проте наставник команди Анатолій Безсмертний залишився незадоволений їхнім рівнем готовності та не взяв із командою на гру. Цікаво, що Махмутовіч та Казлаускас, які були викликані до розташування своїх національних команд, добирались на матч до Дніпра окремо від команди.

До слова, матч СК Дніпро-1 – Львів відбудеться вже сьогодні, 2 квітня, початок зустрічі о 19:00.

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