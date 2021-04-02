Капитан львовян Шина получил повреждение в товарищеской встрече с любительским Феникс-Стефано и не сможет сыграть с СК Днепр-1, информирует meta-ratings.

СК Днепр-1 – Львов: анонс матча УПЛ

К тренировкам вернулись Ренан и Михуоби, однако наставник команды Анатолий Бессмертный остался недоволен их уровнем готовности и не взял с командой на игру. Интересно, что Махмутович и Казлаускас, которые были вызваны в расположение своих национальных команд, добирались на матч в Днепр отдельно от команды.

К слову, матч СК Днепр-1 – Львов состоится уже сегодня, 2 апреля, начало встречи в 19:00.

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