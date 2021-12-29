"Синьо-золоті" дещо підкоригували свої плани і повідомили про зміни у підготовчому процесі.

Керівництво львівського клубу вирішило зібрати своїх футболістів швидше, ніж було заплановано. Зокрема, колектив вийде з відпустки вже 9 січня (а не 13-го, як заявлялось раніше). До 15 січня триватиме перший етап зборів, який відбудеться у Львові.

Екс-тренер Карпат може очолити Шеффілд Венсдей

Протягом 15-22 січня команда проведе другий етап підготовки. Локацією обрали закарпатське місто Мукачево. Завершальний етап підготовчих зборів відбудеться вже за кордоном, у Туреччині, з 24 січня по 6 лютого, повідомляє офіційний сайт львівської команди.

Нагадаємо, Львів пішов на зимову паузу на передостанній сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 9 очок – в активі підопічних Віталія Шумського дві перемоги, три нічиї і сім поразок.

Прогрес Динамо, гойдалки Шахтаря: схеми та ціни великої п'ятірки і користь від епідемії у першому колі УПЛ