Львів зіграв внічию з Баніком

Іспанія — 04:30 879
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Еспаньйол – Реал Мадрид: перемога "бланкос" на класі, системні проблеми в обороні та королівські рекорди
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Ювентус у нелогічному матчі вирвав перемогу в ЛаціоІталія — 27 січ 4914
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Челсі у дебютному матчі Ігуаїна розгромив Шеффілд Венсдей та вийшов в 1/8 фіналу Кубка АнгліїАнглія — 27 січ 3056
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Барселона перемогла Жирону в "Малому каталонському дербі" й відновила відрив від АтлетікоІспанія — 27 січ 1379
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Шальке втратив ще 3-х гравців – Коноплянка залишився практично без конкурентів, клуб звернувся до Ман СітіНімеччина — 27 січ 9196
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