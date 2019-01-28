toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ЛАЦІО - ЮВЕНТУС ЖИРОНА - БАРСЕЛОНА

Львів зіграв внічию з Баніком

10:04 232 Читать на русском
Львів зіграв внічию з Баніком
Львів зіграв внічию з Баніком

Львів провів другий спаринг на турецькому зборі.

Товариський матч

Львів – Банік – 0:0

Львів орендує форварда Палмейраса Кауе

У другому спарингу на турецькому зборі Львів розписав безгольову нічию з Баніком. Підопічні Бакалова мали декілька хороших нагод, але реалізувати їх так і не змогли.

У першому матчі на зборі львів'яни поступилися МТК.

Теги
Львів Львів Банік Банік
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
39
хв
Емполі
21:30
Дженоа
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук