Львів зіграв внічию з Баніком

Львів провів другий спаринг на турецькому зборі.

Товариський матч

Львів – Банік – 0:0

Львів орендує форварда Палмейраса Кауе

У другому спарингу на турецькому зборі Львів розписав безгольову нічию з Баніком. Підопічні Бакалова мали декілька хороших нагод, але реалізувати їх так і не змогли.

У першому матчі на зборі львів'яни поступилися МТК.