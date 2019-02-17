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Львів розписав нічию з Пхохан Стілерс

09:43 159 Читать на русском
Львів розписав нічию з Пхохан Стілерс
Львів розписав нічию з Пхоган Стіллерз

Львів у контрольному матчі зіграв внічию з Пхохан Стілерз з Південної Кореї.

Товариський матч

Львів – Пхохан Стілерс – 1:1

Голи: Бруно, 80 – невизначений гравець, 5

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Активніше матч розпочала команда з Південної Кореї, і вже на 5-й хвилині Бандура виймав м'яч з сітки воріт. Згодом львів'яни контролювали гру, але зрівняти рахунок зуміли лише наприкінці поєдинку.

Вже наступної суботи, 23 лютого, Львів прийматиме Чорноморець у рамках 19 туру УПЛ.

Україна19 тур

Львів - Чорноморець: Субота 23 лютого 2019

Львів
до матчу
6
дн
:
5
год
:
34
хв
Чорноморець
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Теги
Товариські матчі Пхохан Стілерс Пхохан Стілерс ФК Львів Зимові збори Львів - Чорноморець
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