Львів розписав нічию з Пхохан Стілерс

Львів у контрольному матчі зіграв внічию з Пхохан Стілерз з Південної Кореї.

Товариський матч

Львів – Пхохан Стілерс – 1:1

Голи: Бруно, 80 – невизначений гравець, 5

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Активніше матч розпочала команда з Південної Кореї, і вже на 5-й хвилині Бандура виймав м'яч з сітки воріт. Згодом львів'яни контролювали гру, але зрівняти рахунок зуміли лише наприкінці поєдинку.

Вже наступної суботи, 23 лютого, Львів прийматиме Чорноморець у рамках 19 туру УПЛ.