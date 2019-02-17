Львов расписал ничью с Пхохан Стилерс

Львов в контрольном матче сыграл вничью с Пхохан Стилерз из Южной Кореи.

Товарищеский матч

Львов – Пхохан Стилерс – 1:1

Голы: Бруно, 80 – неопределенный игрок, 5

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Активнее матч начала команда из Южной Кореи, и уже на 5-й минуте Бандура вынимал мяч из сетки ворот. Впоследствии львовяне контролировали игру, но сравнять счет сумели лишь в конце поединка.

Уже в следующую субботу, 23 февраля, Львов будет принимать Черноморец в рамках 19 тура УПЛ.