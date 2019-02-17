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Львов расписал ничью с Пхохан Стилерс

09:43 7 Читати українською
Львов расписал ничью с Пхохан Стилерс
Львов расписал ничью с Пхохан Стилерс

Львов в контрольном матче сыграл вничью с Пхохан Стилерз из Южной Кореи.

Товарищеский матч

Львов – Пхохан Стилерс – 1:1

Голы: Бруно, 80 – неопределенный игрок, 5

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Активнее матч начала команда из Южной Кореи, и уже на 5-й минуте Бандура вынимал мяч из сетки ворот. Впоследствии львовяне контролировали игру, но сравнять счет сумели лишь в конце поединка.

Уже в следующую субботу, 23 февраля, Львов будет принимать Черноморец в рамках 19 тура УПЛ.

Украина19 тур

Львов - Черноморец: Суббота 23 февраля 2019

Львов
до матча
6
дн
:
7
час
:
7
мин
Черноморец
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