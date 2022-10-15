"Я бачу, що є тренери, у яких дуже хороші ідеї, але у них поки зараз не все виходить. Їм банально не вистачає часу.

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Мені дуже подобається Чорноморець. Проти них дуже важко грати. Перед матчем з "моряками" я сказав Григорчуку, що одесити поєдинок з Шахтарем виграли (Чорноморець поступився з рахунком 1:2, пропустивши на 6 доданій хвилині, – прим.). Григорчук заперечив, мовляв: "Рахунок на табло". Я парирував: "Так, рахунок на табло, але для зростання команди ви цей матч виграли". Мені і Ворскла подобається – їй потрібен час. І Зоря, і СК Дніпро-1, і Львів подобається.

СК Дніпро-1 у цьому році за потенціалом може претендувати на чемпіонство. З тим підбором гравців, які у них зараз є і стабільною ситуацією, а також враховууючи, що основні конкуренти нині переживають не найкращі часи, думаю, що дніпряни можуть стати чемпіонами", – сказав Кривенцов в інтерв'ю програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, після 6-ти турів СК Дніпро-1 у турнірній таблиці УПЛ йде першим, маючи у своєму активі 15 очок і гру в запасі.

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