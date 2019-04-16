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Львів призначить тимчасового наставника до кінця сезону

16:55 558 Читать на русском
Львів призначить тимчасового наставника до кінця сезону
Юрій Бакалов / ФК Львів

Львів запросить виконувача обов'язків головного тренера до кінця сезону 2018/19.

Львів планує запросити тимчасового тренера до кінця сезону 2018/19, повідомляє Betnews365.

"Це казна-що", – Калініченко про можливе призначення на посаду головного тренера ФК Львів

Нагадаємо, минулого тижня Юрій Бакалов покинув свою посаду після того, як вивів команду до першої шістки УПЛ.

Раніше повідомлялось про кандидатури Максима Калініченка, В'ячеслава Грозного та Василя Сачка.

Нового тренера клуб призначить протягом кількох днів.

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