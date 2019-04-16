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"Це казна-що", – Калініченко про можливе призначення на посаду головного тренера ФК Львів

15:44 1220 Читать на русском
"Це казна-що", – Калініченко про можливе призначення на посаду головного тренера ФК Львів
Максим Калініченко / Чемпіонат

Колишній гравець збірної України Максим Калініченко відмовився коментувати чутки щодо призначення на посаду головного тренера ФК Львів.

"Ні, я цю тему продовжувати не буду. Це казна-що, я навіть не буду про це говорити", – заявив Калініченко в коментарі Sport24.

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Нагадаємо, раніше Ігор Бурбас повідомив, що ФК Львів нібито відмовився від послуг Калініченка через його зв'язок з Росією. Пізніше повідомлялось, що львівський клуб не вів переговори з Калініченком.

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Теги
Львів Львів Максим Калініченко Максим Калініченко
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