"Це казна-що", – Калініченко про можливе призначення на посаду головного тренера ФК Львів

Колишній гравець збірної України Максим Калініченко відмовився коментувати чутки щодо призначення на посаду головного тренера ФК Львів.

"Ні, я цю тему продовжувати не буду. Це казна-що, я навіть не буду про це говорити", – заявив Калініченко в коментарі Sport24.

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Нагадаємо, раніше Ігор Бурбас повідомив, що ФК Львів нібито відмовився від послуг Калініченка через його зв'язок з Росією. Пізніше повідомлялось, що львівський клуб не вів переговори з Калініченком.

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