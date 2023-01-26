"Містяни" на своєму офіційному сайті повідомили про розірвання угоди з 28-річним хавбеком Олександром Васильєвим за обопільною згодою.

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Львів запросив вихованця Динамо рік тому. Васильєв встиг награти за львів'ян 13 матчів, в яких відзначився одним голом та одним асистом. За даними Transfermarkt, "містяни" вже встигли відпустити 11 гравців під час зимової перерви.

Кадрова революція у команді Олега Дулуба не має дивувати. Львів пішов зимувати на дні турнірної таблиці чемпіонату України, набравши всього 9 очок у 14 турах.

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