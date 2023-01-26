Карпати домовились з Металістом про піврічну оренду 26-річного українця з опцією викупу, інформує офіційний сайт "левів". У Львові Книш виступатиме під 14-м номером.

Карпати підсилились досвідченим захисником з УПЛ

Раніше команда Юрія Тлумака підписала ще чотирьох футболістів з УПЛ: Тараса Саківа з Інгульця, Олександра Ільющенкова зі Львова, Олексія Хобленка з Кривбаса та Івана Бобка з Чорноморця. Останні двоє перебрались на правах оренди.

Данило розпочинав кар'єру в академії Динамо, а в УПЛ дебютував за Сталь. Пограв за Калуш і Минай, після чого влітку 2022-го перебрався у Металіст. У поточному сезоні вінгер награв 420 хвилин в 11 матчах (без результативних дій).

Нагадаємо, Карпати пішли зимувати другими у турнірній таблиці Першої ліги, а харків'яни – 11-ми в УПЛ.

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