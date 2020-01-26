Львів підсилив склад французьким захисником

Львів продовжує активну роботу щодо підсилення складу в зимове трансферне вікно.

Галичани на своєму офіційному сайті оголосили про підписання захисника Жоеля Бопесу.

Львів оголосив про підписання Пенькова

Контракт француза з новим клубом розрахований на два роки. До цього Бопесу захищав кольори Риги, за яку відзначився двома голами у 21 матчі. Основна позиція новачка Львова – лівий захисник, однак він цілком може закрити весь фланг. Оборонець вже встиг дебютувати за "містян" у спарингу проти Миная і разом з партнерами полетів на збір до Туреччини.

Нагадаємо, Львів посідає десяту сходинку чемпіонату України, здобувши 18 очок у 15 турах.

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