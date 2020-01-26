Львов усилил состав французским защитником

Львов продолжает активную работу по усилению состава в зимнее трансферное окно.

Галичане на своем официальном сайте объявили о подписании защитника Жоэля Бопесу.

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Контракт француза с новым клубом рассчитан на два года. До этого Бопесу защищал цвета Риги, за которую отметился двумя голами в 21 матче. Основная позиция новичка Львова – левый защитник, однако он вполне может закрыть весь фланг. Латераль уже успел дебютировать за "горожан" в спарринге против Миная и вместе с партнерами полетел на сбор в Турцию.

Напомним, Львов занимает десятую строчку чемпионата Украины, добыв 18 очков в 15 турах.

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