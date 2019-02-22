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Львов подписал нападающего Пернамбуко – теперь в команде 16 бразильцев

13:43 17 Читати українською
Львов подписал нападающего Пернамбуко – теперь в команде 16 бразильцев
Пернамбуко / ФК Львов

Бразильский форвард Пернамбуко стал игроком Львова. Это уже 16-й бразилец в команде Юрия Бакалова.

Львов на своем официальном сайте сообщил о подписании 20-летнего бразильского вингера Пернамбуко. Детали контракта не сообщаются.

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Это уже 16-й бразилец в команде Юрия Бакалова, которая занимает 8 позицию в турнирной таблице УПЛ, набрав 23 очка.

Предварительным клубами Пернамбуко были Португеза и Жагуариуна.

Одинадцять перлин київського Динамо

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