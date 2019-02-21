Львів офіційно орендував форварда Палмейраса Кауе

Бразилець Кауе, який належить Палмейрасу, продовжить кар'єру в Україні.

Львів на офіційному сайті повідомив, що форвард Кауе, який належить Палмейрасу, став гравцем львівської команди. Повідомляється, що футболіст гратиме за "синьо-золотих левів" на правах оренди.

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22-річний футболіст гратиме за львівський клуб до кінця сезону 2018/19. Новоспечений форвард "містян" обрав собі 7-й номер. На зборах Львова у Туреччині Кауе забив 3 голи.

До слова, вчора Львів оголосив про підписання трьох бразильців та позавчора троє гравців із Бразилії підсилили "синьо-золотих левів". Разом із новачком у Львові вже 15 бразильців.

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