Львів отримав за свого форварда 100 тисяч євро
18:42 - Читать на русском
Легіонери Львова приносять прибуток своєму клубу.
Колос заплатив за Абнера Ренана близько 100 тисяч доларів, повідомляють журналісти ТаТоТаке у Facebook.
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Контракт бразильського форварда з ФК Львів був розрахований до літа 2022-го. Колос підписав угоду з Абнером на три роки та вручив йому футболку з 19-м номером.
Нагадаємо, нещодавно тренерське крісло Колоса покинув Руслан Костишин, а його обов'язки поки тимчасово виконуватиме Сергій Кузнецов, який працював помічником Костишина.
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