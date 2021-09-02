Колос заплатив за Абнера Ренана близько 100 тисяч доларів, повідомляють журналісти ТаТоТаке у Facebook.

Львів провів переговори з Дулубом, – ЗМІ

Контракт бразильського форварда з ФК Львів був розрахований до літа 2022-го. Колос підписав угоду з Абнером на три роки та вручив йому футболку з 19-м номером.

Нагадаємо, нещодавно тренерське крісло Колоса покинув Руслан Костишин, а його обов'язки поки тимчасово виконуватиме Сергій Кузнецов, який працював помічником Костишина.

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