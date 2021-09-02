Колос заплатил за Абнера Ренана около 100 тысяч долларов, сообщают журналисты ТаТоТаке в Facebook.

Львов провел переговоры с Дулубом, – СМИ

Контракт бразильского форварда с ФК Львов был рассчитан до лета 2022-го. Колос подписал соглашение с Абнером на три года и вручил ему футболку с 19-м номером.

Напомним, недавно тренерское кресло Колоса покинул Руслан Костышин, а его обязанности пока будет временно исполнять Сергей Кузнецов, работавший помощником Костишина.

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