Гравцем "містян" став вінгер збірної Литви Донатас Казлаускас. Контракт підписаний за схемою 2+1, повідомляє офіційний сайт Львова.

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Додамо, що останнім клубом 26-річного литовця був Тракай, за який у минулому сезоні Казлаускас провів 18 матчів у всіх турнірах і забив 5 голів. Також у його активі 16 матчів у складі своєї національної збірної (2 голи).

Нагадаємо, Львів у сезоні-2020/21 стартував з двох поразок (від Динамо і Колоса) і наразі посідає останнє місце в турнірній таблиці УПЛ.

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