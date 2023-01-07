Захисник Львова Борис Крушинський продовжить кар'єру у Поліссі, повідомляє прес-служба "синьо-золотих левів".

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Про умови та терміни угоди не повідомляється, однак Transfermarkt зазначає, що 20-річний футболіст підписав з житомирянами контракт до 30 червня 2025 року і обійдеться їм у 100 тисяч євро.

Нагадаємо, Крушинський – вихованець Львова. За головну команду дебютував наприкінці сезону 2020/21. У поточному розіграші чемпіонату України провів за команду Олега Дулуба 14 матчів, в яких забив 1 гол. Transfermarkt оцінює його у 300 тисяч євро.

До слова, Львів пішов на зимову паузу на останній сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 9 очок. Полісся виграло свою групу Першої ліги і є одним з головних претендентів на пряме підвищення.

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