Львів мінімально переміг Десну та потрапив у першу шістку

Львів завдяки голу Педро здобув мінімальну виїзну перемогу над Десною (0:1) та забезпечив собі місце у верхній шістці УПЛ.

Один з ключових матчів за вихід у верхню шістку УПЛ розпочався у досить непоганому темпі. Львів'яни швидко встановили контроль над м'ячем, а чернігівці старалися знайти шанс на контратаці чи стандартах – втім, стартові 20 хвилин пройшли без особливої гостроти. Перший перспективний момент виник на 22-й, коли Філіппов зважився на удар з дистанції, але м'яч пролетів над поперечиною. На 29-й зі штрафного з рикошетом пробивав Бруну, а на 32-й потужний постріл Філіппова взяв Бандура. Надалі матч перейшов у позиційну фазу й до перерви гольових епізодів не виникало.

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Одразу з початком другого тайму Львів вдався до конкретики. Вже на 47-й хвилині Бруну сильно, але неточно пробив з дальньої відстані, а на 54-й Адамюк головою замкнув подачу Ліпе – стійка врятувала Десну! Втім, за п'ять хвилин гості свого добилися: Мартан виконав прекрасну передачу у штрафний, а Педро прийняв її та розстріляв Литовку – 0:1. Втім, радість "містян" була б недовгою, якби Бандура на 68-й вхилині не виконав шикарний сейв, парирувавши удар Волкова. В наступні 20 хвилин гра господарів розладилася; лише на 89-й Артем Фаворов міг зрівняти рахунок, пробивши з дистанції, але м'яч у площину не влучив.

Зрештою, поєдинок у Чернігові завершився мінімальною перемогою Львова. "Містяни" набрали 30 очок та піднялися на п'яту позицію. Тепер вже ніщо не загрожує перебуванню львів'ян у верхній шістці, а от Десна з 28 заліковими балами впала на восьму сходинку. Другий етап чемпіонату вони розпочнуть у нижній половині таблиці.