Львов минимально победил Десну и попал в первую шестерку

Львов благодаря голу Педро добыл минимальную выездную победу над Десной (0:1) и обеспечил себе место в верхней шестёрке УПЛ.

Один из ключевых матчей за выход в верхнюю шестёрку УПЛ начался в довольно неплохом темпе. Львовяне быстро установили контроль над мячом, а черниговцы старались найти шанс на контратаке или стандартах – впрочем, стартовые 20 минут прошли без особой остроты. Первый перспективный момент возник на 22-й, когда Филиппов решился на удар с дистанции, но мяч пролетел над перекладиной. На 29-й со штрафного с рикошетом пробивал Бруну, а на 32-й мощный выстрел Филиппова взял Бандура. В дальнейшем матч перешёл в позиционную фазу и до перерыва голевых эпизодов не возникало.

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Сразу с началом второго тайма Львов обратился к конкретике. Уже на 47-й минуте Бруну сильно, но неточно пробил с дальней дистанции, а на 54-й Адамюк головой замкнул подачу Липе – штанга спасла Десну! Впрочем, через пять минут гости своего добились: Мартан выполнил прекрасную передачу в штрафную, а Педро принял её и расстрелял Литовку – 0:1. Впрочем, радость "горожан" была бы недолгой, если бы Бандура на 68-й минуте не исполнил шикарный сейв, парируя удар Волкова. В следующие 20 минут игра хозяев разладилась; только на 89-й Артем Фаворов мог сравнять счёт, пробив с дистанции, но мяч в створ не попал.

В конце концов, поединок в Чернигове завершился минимальной победой Львова. "Горожане" набрали 30 очков и поднялись на пятую позицию. Теперь уже ничто не угрожает пребыванию львовян в верхней шестёрке, а вот Десна с 28 зачётными баллами упала на восьмую строчку. Второй этап чемпионата они начнут в нижней половине таблицы.