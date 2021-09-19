У рамках 8-го туру української Прем'єр-ліги Львів і харківський Металіст 1925 не виявили сильнішого. Звіт поєдинку читайте на "Футбол 24".

У перші півгодини активніше грали господарі. Підопічні Дулуба створила кілька напівмоментів. Першим нагадав про себе Криськів – м'яч після його пострілу метрів із 20-ти просвистів поруч із дев'яткою.

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Далі Якімець після зміщення з лівого флангу пробив із меж штрафного, але кіпер із допомогою оборонця відвів небезпеку. Нарешті Шина зумів пробити головою в оточенні двох опонентів – в руки Сидоренку. Харків'яни ж до перерви виглядали статистами.

Хлопці Кривенцова спробували реабілітуватися у другому таймі. На 61-й хвилині Протасов бив у ближній кут після сольного флангового проходу, проте Ільющенков парирував цей удар. Згодом Шершень пробив із льоту з лінії карної зони – сфера полетіла в бік від стійки.

Та їхній заспів ані партнери по команді, ані опоненти не підтримали. Лишень на 89-й Габелок спробував поцілити в ближню дев'ятку зі штрафного. Та голкіпер Львова перевів м'яч на кутовий. Той, однак, дивідендів, не приніс.

Як наслідок, нульова нічия, яка залишила Львів на останній сходинці УПЛ. Натомість Металіст 1925 піднявся на 12-те місце.

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