В рамках 8-го тура украинской Премьер-лиги Львов и харьковский Металлист 1925 не выявили сильнейшего. Отчет поединка читайте на "Футбол 24".

В первые полчаса активнее играли хозяева. Подопечные Дулуба создала несколько полумоментов. Первым напомнил о себе Крыськив – мяч после его выстрела метров с 20-ти просвистел рядом с девяткой.

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Далее Якимец после смещения с левого фланга пробил из пределов штрафной, но кипер с помощью защитника отвел опасность. Наконец Шина сумел пробить головой в окружении двух оппонентов – в руки Сидоренко. Харьковчане же до перерыва выглядели статистами.

Ребята Кривенцова попытались реабилитироваться во втором тайме. На 61-й минуте Протасов бил в ближний угол после сольного флангового прохода, однако Ильющенков парировал этот удар. Далее Шершень пробил с лета с линии штрафной зоны – сфера улетела в сторону от стойки.

Однако, их запев ни партнеры по команде, ни оппоненты не поддержали. Только на 89-й Габелок попытался попасть в ближнюю девятку со штрафного. Но голкипер Львова перевел мяч на угловой. Тот, однако, дивидендов, не принес.

Как следствие, нулевая ничья, оставившая Львов на последней строчке УПЛ. В свою очередь Металлист 1925 поднялся на 12-е место.

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