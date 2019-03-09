Львов – Заря – 0:0 – видеообзор матча

Заря и ФК Львов сыграли в "сухую" ничью в матче 21-го тура чемпионата Украины. Смотрите видео самых интересных моментов на сайте "Футбол 24".

Заря набрала 32 очка и осталась четвертой, гарантировав себе место в первой "шестерке". Львов имеет 27 пунктов, чтобы иметь шанс подняться в верхнюю половину таблицы, должен в следующем туре побеждать Десну и рассчитывать на поражение Ворсклы в матче с Арсеналом-Киев.

Заря сыграла вничью со Львовом и гарантировала себе место в первой "шестерке"