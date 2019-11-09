Львів – Ворскла – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Ворскла вдев'ятьох поступилась Львову в матчі 14-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Львів – Ворскла.

Львів відкрив рахунок вже на 12 хвилині, відзначився Ренан. Полтавців підвів Луїзау, який отримав червону картку ще в першому таймі, а через 6 хвилин Вітор Педру подвоїв перевагу львів'ян. Мартиненко в другому таймі вирішив ще полегшити справу для "містян", отримавши 2 жовті картки за 8 хвилин.

Львів у більшості впевнено переміг Ворсклу – "містяни" перервали 8-матчеву безвиграшну серію й покинули останню позицію

Таким чином, Львів набрав 11 очок та піднявся з останнього місця, куди з 8 очками опустилась Ворскла.