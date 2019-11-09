toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БАВАРІЯ - БОРУСІЯ ДОРТМУНД ШАХТАР - ДИНАМО ЛІВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Львів – Ворскла – 2:0 – відео голів та огляд матчу

20:17 331 Читать на русском
Львів – Ворскла – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Львів – Ворскла – 2:0 – відео голів та огляд матчу / Zaxid.net

Ворскла вдев'ятьох поступилась Львову в матчі 14-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Львів – Ворскла.

12’ Абнер Ренан
42’ Жозе Вітор
 
Луїзао 35’
Євгеній Мартиненко 81’
12’ Абнер Ренан
35’ Луїзао
42’ Жозе Вітор
81’ Євгеній Мартиненко

Львів відкрив рахунок вже на 12 хвилині, відзначився Ренан. Полтавців підвів Луїзау, який отримав червону картку ще в першому таймі, а через 6 хвилин Вітор Педру подвоїв перевагу львів'ян. Мартиненко в другому таймі вирішив ще полегшити справу для "містян", отримавши 2 жовті картки за 8 хвилин.

Львів у більшості впевнено переміг Ворсклу – "містяни" перервали 8-матчеву безвиграшну серію й покинули останню позицію

Таким чином, Львів набрав 11 очок та піднявся з останнього місця, куди з 8 очками опустилась Ворскла.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
blog_ava
Маріуполь – Карпати та ще два матчі УПЛ. Анонс
08:00
3278
Теги
Відеоновини Львів Львів Львів - Ворскла Ворскла Ворскла
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
20
хв
Шахтар
17:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук