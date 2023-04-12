Пока европейцы готовятся к просмотру матчей Лиги чемпионов, украинцы будут смотреть УПЛ. Такова наша судьба. Клубы крутят календарем, как диджей за вертушками – зато мы можем насладиться вайбом отечественного футбола посреди недели.

Шахтер подходит к выездной встрече со Львовом в весьма неоднозначной форме. В позапрошлом туре дончане расписали ничью с Черноморцем, причем это был результат по делу. Если забыть о стартовом отрезке, конечно же. Одесситы не боялись "горняков", смело атаковали и прессинговали, а Игор Йовичевич так и не смог ответить интересным тактическим ходом.

На выходных команда одержала минимальную победу над Металлистом. Единственный гол был забит аж на 64-й минуте, а в компенсированное время харьковчане могли отыграться в результате ошибки Трубина. С одной стороны, победа была по делу, ведь Шахтер имел 4-5 явных голевых возможностей. С другой же, такие результаты и такой характер поединков дают сигнал соперникам – против "горняков" можно и нужно играть.

Данный сигнал очень важно поймать Львову. От "горожан", конечно же, никто не требует сенсации – все понимают расклад сил. Тем не менее, зацепиться за очки крайне нужно, ведь команда Анатолия Бессмертного идет на дне таблицы с отставанием в пять зачетных баллов от зоны переходных матчей. А впереди еще одна встреча с Шахтером и поединок против СК Днепра-1.

У Львова еще будет достаточно времени спастись от вылета из УПЛ, но кроме результата "горожанам" нужен еще и футбол. С ним тоже все очень печально: Анатолий Бессмертный работает в четверке защитников, теряя едва ли не единственное преимущество своих подопечных – хорошую оборону в схеме с тремя центрбеками.

Впрочем, не стоит забывать, что коуч Львова за время первой каденции смог спасти клуб от вылета, а самым громким его успехом стал триумф над Шахтером. И не просто триумф, а победа со счетом 3:2! Конечно, сейчас не 2021 год, Ныча в составе тоже нет, но с тем же СК Днепром-1 на выходных "горожане" почти закамбечили с 0:3.

А Шахтер сейчас, как мы видим, далек от идеала. Да и состав сегодня будет не совсем основным... Может, таки случится сенсация?

Кадровая ситуация

Травмированы: Антонио – Ракицкий, Михайличенко, Зубков, Швед, Козик, Шевченко, Ризнык (все – под вопросом)

Дисквалифицированы: Бондарь (Шахтер)

Ориентировочные составы на матч Львов – Шахтер

Львов: Рыбка – Гильерме, Игор, Сасовский, Кузык – Грисьо, Алибеков, Беляев, Богунов – Бугай, Эсеола

Шахтер: Трубин – Конопля, Гочолейшвили, Матвиенко, Топалов – Назарина, Бондаренко – Келси, Очеретько, Судаков – Траоре

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Надо смотреть правде в глаза. Львов даже с нынешним Шахтером не способен тягаться на равных. Единственный шанс "горожан" на сенсацию – это очередная ватная игра в исполнении "горняков", плюс ошибки от защитников. Между прочим, последнее случается довольно часто, поэтому на гол подопечные Анатолия Бессмертного претендуют.

Если удастся забить первыми, то все может быть. Тем не менее, с вероятностью в 95% Шахтер должен победить Львов – просто потому, что оборона у "горожан" ну очень слабая. Четвертый гол СК Днепра-1 в ворота Рыбки на выходных был показательным. Вряд ли сегодня удастся отзащищаться лучше.

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