Дирекція української Прем’єр-ліги оприлюднила імена переможців у індивідуальних номінаціях після листопадових матчів.

Сергій Лавриненко (в центрі) / ФК Інгулець

У голосуванні за топ-футболіста впевнено переміг півзахисник Зорі Владислав Кочергін, який набрав 34% голосів, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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До слова, конкурентами Кочергіна були захисник Ворскли Сергій Яворський (34%), півзахисник Динамо Беньямін Вербіч (16%), півзахисник Миная Анатолій Нурієв (8%), форвард Десни Пилип Будківський (4%), півзахисник Шахтаря Тете (4%), голкіпер Львова Орест Котик (3%) та півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко (2%).

У голосуванні за топ-наставника перемогу здобув керманич Інгульця Сергій Лавриненко (50% голосів). Позаду залишилися Юрій Максимов (Ворскла – 38%), Руслан Костишин (Колос – 7%) та Володимир Шаран (Олександрія – 5%).

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