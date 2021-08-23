Інгулець вирвав перемогу в матчі 5 туру УПЛ проти Львова. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.

Господарям доволі швидко вдалося вийти вперед. На 14-ій хвилині Максим Грисьо ідеально прийняв м'яч на груди і відразу пробив у нижній кут – Шуст не дотягнувся.

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Інгулець відклав камбек на другу половину. Підопічним Лавриненка вистачило 9 хвилин, щоб не тільки відігратися, а й вийти вперед. Першим відзначився Козак, який головою замкнув подачу з лівого флангу. Львів відразу жахливо розіграв м'яч з центра поля, випустивши Сітала на рандеву з Ільющенковим. Голкіпер "містян" безпорадно вискочив за межі карного майданчика і лише спостерігав за парашутом – 1:2.