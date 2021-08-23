Хозяевам довольно быстро удалось выйти вперед. На 14-ой минуте Максим Грисьо идеально принял мяч на грудь и сразу пробил в нижний угол – Шуст не дотянулся.

Ингулец в волевом стиле переиграл Львов на выезде – петровцы одержали первую победу в новом сезоне УПЛ

Ингулец отложил камбек на вторую половину. Подопечным Лавриненко хватило 9 минут, чтобы не только отыграться, но и выйти вперед. Первым отличился Козак, который головой замкнул подачу с левого фланга. Львов сразу ужасно разыграл мяч с центра поля, выпустив Ситало на рандеву с Ильющенковым. Голкипер "горожан" беспомощно выскочил за пределы штрафной и лишь наблюдал за парашютом – 1:2.