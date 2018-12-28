Лужний: Нинішньому Динамо бракує стабільності через велику кількість молодих виконавців

Помічник головного тренера Динамо Олег Лужний оцінив результати киян у першій половині сезону.

"Підбиваючи підсумки, варто зважати на всі аспекти. Є позитивні моменти та негативні. Головний мінус – ми не потрапили до групового етапу Ліги Чемпіонів. Силу Аякса демонструє вихід амстердамців із групи у наступну стадію турніру.

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У Лізі Європи ми виконали завдання та вийшли з першого місця у квартеті. Була провальна остання гра з Яблонцем. Десь команда подумки була вже на відпочинку та розуміла, що ця гра не вплине та турнірну ситуацію.

У чемпіонаті України ми недопрацювали. Я вважаю, що ми мали набрати більше очок. Маю на увазі провальні ігри з Карпатами, ФК Львовом та Чорноморцем. Якби ми взяли ті пункти, то спокійно продовжували би боротьбу за чемпіонство. Але і в нинішніх умовах у нас є шанси, і ще нічого не вирішено у чемпіонаті. Ми маємо боротись до кінця. В нашій команді багато молодих футболістів, тому нинішньому Динамо бракує стабільності", – цитує Лужного FootballHub.

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