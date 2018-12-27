"Відкривають магазини "Рошен", а коштів для спорту немає": Лужний жорстко розкритикував стан футболу в Україні

Асистент головного тренера Динамо Олег Лужний нищівно розкритикував стан футболу та загалом спорту в Україні.

"Як повернути глядачів на стадіони? Тільки грою. Чемпіонат України переживає кризу. Щось схоже було після розпаду СРСР. Незалежний чемпіонат не був конкурентний у порівнянні з союзним, але такого спаду як зараз не було. Тоді люди більш-менш ходили на стадіон і був певний рівень гравців.

Не розумію, де зникли футболісти. Відбувається повна деградація футболу в Україні. Проблема починається з президента та парламенту. На якому місці спорт у нашій державі? Одна медаль на останніх Олімпійських Іграх – це сором для країни та міністра спорту. Головний вид спорту у нашій країні – футбол. Подивіться чи відкривають у нас футбольні поля? На місцях, де діти грали у футбол, тепер будують будинки, роблять бізнес. Гроші людям затулили розум. Їх нічого окрім грошей не цікавить.

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У Львові немає полів, нових футбольних комплексів. Все розвалюється. Я хотів у Львові, у рідному місті відкрити футбольну школу, але не отримав підтримки від місцевої влади. Тепер на тому місці, де мала бути школа, організували паркінг. А скільки від цього втратила молодь? Молоді таланти є, а умов для їхнього розвитку немає. Це я говорю про великі міста. Що вже казати про маленькі населені пункти? Немає полів, форми, тренери не готові виховувати кадри.

Люди ходять на стадіон, щоб дивитися на виконавців, а їх немає. В Україні роблять акцент тільки на бізнес. На найкращих місцях будують будинки чи відкривають магазини "Рошен", а коштів для розвитку спортивної інфраструктури немає. На жаль! Також у нашого молодого покоління не вистачає футбольної завзятості, спортивної злості, непоступливості. Коли я вчився в дитячій школі, то навіть команди 8-річних бились за кожен м’яч. Бійки були на кожному тренуванні, бо не любили програвати. А зараз, спостерігаючи за молоддю, я бачу, що вони не переживають, якщо програли. Йдуть з поля у чистих футболках та шортах. Немає спортивної злості та бажання постійно перемагати. Подивіться, як боряться за кожен момент в Англії! Азарт, самовіддача! А у нас – програли, а, може наступну гру виграємо.

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Я вважаю, що багато цих аспектів закладається у дитячому футболі. У дітей треба виховувати характер. Якщо у гравця немає характеру, то глобально він нічого не досягне у своїй кар’єрі. Іноді дивлюсь на нинішнє молоде покоління і дивуюся. Наробили собі татуювань, зачіска у бріоліні – і це увесь футбол. Їм футбол особливо й не потрібен. Думки, щоб мати стильний та гарний вигляд і щоб зачіска була нормальна. Ви, до речі, відзначили Миколенка, так у нього татуювань немає і зачіска чоловіча. Є молоді виконавці, яким хочеться допомогти прогресувати. Але на першому місці має бути футбол, а вже потім все інше. Якщо молоді хлопці хочуть досягти успіху у спорті, то саме спорт має бути на першому місці", – цитує Лужного FootballHub.