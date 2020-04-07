"Динамо могло вигравати у Баварії 4:0 або 5:0". Олег Лужний – про драматичну нічию 3:3 у півфіналі ЛЧ 1998/99

Екс-капітан київського Динамо пригадав для "Футбол 24" основні моменти першого матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів із Баварією. Команда Лобановського вела в рахунку 3:1, проте втратила перемогу.

– Олеже Романовичу, 7 квітня 1999 року ви провели епічний матч Динамо проти Баварії. Термін – чималий, багато нюансів могли призабутися. І все ж – найголовніше, що вам запам'яталося?

– Запам'яталося, що ми зіграли внічию 3:3 (Усміхається). Але цей рахунок – не за грою. Ми повністю переграли Баварію. У німців не було жодного моменту, але вони забили нам три голи. Своєю чергою Динамо мало ще кілька 100-відсоткових моментів. Наприклад, у Косовського.

Ми могли вигравати 4:0 або 5:0, натомість самі собі привезли проблеми. Помилився Шовковський. Помилився Каладзе, коли на останніх хвилинах перехопив м'яч і почав з ним рухатися. Та вибий вперед – на Шевченка або Реброва – і все! Не було б тоді тієї контратаки, після якої Янкер зрівняв рахунок.

– Хто створив динамівцям найбільше проблем? Адже був вже згаданий Карстен Янкер, який нав'язував обороні фізичну боротьбу, був неймовірно працьовитий Самюель Куффур, був, зрештою, Штефан Еффенберг – майстер штрафних ударів…

– У них дуже хороша команда була – всі гравці приблизно одного класу. Окрім Еффенберга варто згадати ще й Маріо Баслера – вони вдвох вели всю гру Баварії. Але ми їм нічого особливого не дали зробити. У них не було жодного моменту. Шовковський пропустив зі штрафного – метрів із 40, потім знову пропустив зі стандарту – у ближній кут. Це що, моменти?

– Команда загалом і Лобановський зокрема висловили претензії своєму голкіперу?

– А сенс робити це після гри? Після матчу вже нема про що говорити. Шовковський сам усвідомлював, що помилився.

– Доводилося читати, що Валерій Васильович після фінального свистка у роздягальні сказав фразу "Ми вже програли". Це правда?

– Ніхто такого не говорив. Цього просто не могло бути. Лобановський ніколи в житті не сказав би такої фрази, адже залишався матч-відповідь. І дійсно, ми могли зіграти у Мюнхені по-іншому. При рахунку 0:0 у Шевченка і Белькевича були моменти. Якби вдалося забити – хтозна, як би усе закінчилося.

– Фінал був так близько…

– Трагедії ми з цього не робили. Програли – все, це вже історія. Попереду чекає наступна гра. Рухаємося далі.

*Матеріал вперше опублікований у 2018 році.

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"Лобановський ще в роздягальні сказав: "Ми вже програли". Трилер "Динамо" – "Баварія", або Як загубити путівку у фінал Ліги чемпіонів