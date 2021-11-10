Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке знає, як розслаблятися після виснажливих матчів.

Виступи "Фурії Рохи" на Євро-2020 стали темою для фільму, який незабаром вийде на платформі Amazon.

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В об'єктиви камер потрапило багато цікавого – тренування, дозвілля гравців, емоційні діалоги. Втім, головний перл анонсу видав Луїс Енріке. Керманич іспанців з'явився у кадрі оголеним по пояс і з банкою пива під час гучних святкувань в роздягальні.

Нагадаємо, збірна Іспанії на Євро дійшла до півфіналу, поступившись у серії пенальті майбутньому чемпіону – Італії.

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