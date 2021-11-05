Луїс Енріке визначився зі складом для двох останніх турів в рамках відбору на чемпіонат світу.

До заявки збірної Іспанії увійшли 25 гравців, серед яких троє голкіперів.

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Відразу увагу привертає присутність у списку Дані Карвахаля, який відновився від травми. Правий захисник став першим представником Реала у збірній Іспанії за 235 днів. Луїс Енріке обходився без послуг "вершкових" на Євро-2020 та у фінальній частині Ліги націй. До складу "Фурії Рохи" повертається і Ансу Фаті. Зірочка Барселони востаннє одягав футболку збірної 13 жовтня минулого року – матч Ліги націй проти України (0:1).

Додамо, що у завершальних турах відбору ЧС підопічні Луїса Енріке зустрінуться з Грецією (11-го листопада) та Швецією (14-го). Наразі Іспанія посідає лише другу сходинку, поступаючись скандинавам 2 очками.

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