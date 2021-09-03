Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке не без фаталізму оцінив турнірне становище своєї команди після поразки від шведів (1:2).

"Не маю жодних нарікань щодо ставлення до гри. Треба передивитися матч. Швидка відповідь на наш гол перевернув усе з ніг на голову.

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Занадто багато вони робили переходів. Були й індивідуальні помилки. Залишається сподіватися, хоч це й не так просто, що вони спіткнуться. Поразки ми не заслуговували, але результат на табло.

Якщо ця команда й мало фолить, то лишень через мій наказ. Ми завжди будемо йти вперед. Я не турбуюсь про це. Намагатимемося виграти всі матчі. Якщо ж не вийде, то приймемо виклик і подивимося, чи достойні чемпіонату світу", – цитує фахівця Marca.

Відзначимо, що після чотирьох турів у групі B кваліфікації в лідерах збірна Швеції (9 очок). Натомість іспанці мають 7 очок. До того ж, скандинави ще й мають матч у запасі.

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