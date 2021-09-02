У рамках кваліфікації на ЧС-2022 в групах B, C та E відбулися матчі 4-го туру групового етапу.

Відбір до ЧС-2022

Група В

Швеція – Іспанія – 2:1

Голи: Ісак, 6, Классон, 57 – Солер, 5

Група С

Італія – Болгарія – 1:1

Голи: К'єза, 16 – Ілієв, 39

Литва – Північна Ірландія – 1:4

Голи: Баравикас, 54 – Баллард, 20, Вашингтон, 52, Лейвері, 67, Макнейр, 81

Нереалізований пенальті: Новіковас, 63

Група E

Естонія – Бельгія – 2:5

Голи: Кайт, 2, Сорга, 83 – Ванакен, 22, Лукаку, 29, 52, Вітсель, 65, Фоке, 76

Чехія – Білорусь – 1:0

Гол: Барак, 34

Іспанія програла Швеції в матчі лідерів групи В. Команди обмінялися швидкими голами: Солер спершу відкрив рахунок, а через хвилину помилився на власній половині – Ісак шикарним ударом здалеку покарав. "Фурія Роха" надалі встановила контроль над м'ячем, але моментів не створювала. У гостей 3 удари за весь перший тайм.

По перерві картина матчу не змінилася. Іспанці володіли м'ячем, однак забити ніяк не вдавалося. А Швеція організувала ще одну гольову атаку. Кулусевскі накрутив на фланзі суперників і віддав у штрафний майданчик, а Классон розстріляв ближній кут. Швеція набрала 9 очок і обійшла Іспанію на вершині групи. До того ж скандинави провели на один матч менше.

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Італія втратила очки з Болгарією. Чинні чемпіони Європи мали тотальну перевагу (80% володіння, 27:4 за ударами), але мусили вдовольнитися нічиєю. К'єза після класного рейду вивів "Скуадру Адзурру" вперед, однак наприкінці першого тайму болгари відігралися зусиллями Десподова та Ілієва. На турнірне становище команд цей результат не вплинув. Італія лідирує в групі, а Болгарія – передостання.

Литва розгромно програла на власному полі Північній Ірландії. Щоправда, балтійці у середині другого тайму мали шанс на камбек. Баравикас забив гарматним пострілом, а потім Стефані Фраппар призначила для господарів пенальті – Новіковас програв дуель голкіперу. Литва з нулем очок на дні групи С.

Бельгія влаштувала яскраву перестрілку з Естонією. Все розпочалося з ефектного рейду Кайта, а Лукаку у відповідь оформив дубль. У підсумку команди настріляли 7 голів. В іншому матчі групи E Білорусь мінімально програла Чехії. Бельгія та Чехія закріпилися в статусі лідерів.

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