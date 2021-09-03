Главный тренер сборной Испании Луис Энрике не без фатализма оценил турнирное положение своей команды после поражения от шведов (1:2).

"Нет никаких нареканий по отношению к игре. Надо пересмотреть матч. Быстрый ответ на наш гол перевернул все с ног на голову.

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Слишком много они делали переходов. Были и индивидуальные ошибки. Остается надеяться, хоть это и не так просто, что падут. Поражения мы не заслуживали, но результат на табло.

Если эта команда мало фолит, то только через мой приказ. Мы всегда будем идти вперед. Я не беспокоюсь об этом. Постараемся выиграть все матчи. Если же не получится, то примем вызов и посмотрим, достойны чемпионата мира", – цитирует специалиста Marca.

Отметим, что после четырех туров в группе B квалификации в лидерах сборная Швеции (9 очков). В свою очередь испанцы имеют 7 очков. К тому же, у скандинавов еще и есть матч в запасе.

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