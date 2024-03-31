Луис Энрике продолжает издеваться над Мбаппе – тренер ПСЖ готов унизить звезду в матче против Марселя
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался относительно участия Килиана Мбаппе в Класико против Марселя в 27 туре Лиги 1.
"Возможно ли обойтись без Мбаппе в старте против Марселя? В жизни все возможно! Что я осознаю, так это важность классики для клубов и болельщиков!
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Наша цель – выиграть этот матч. Как человек, который возглавляет команду, я должен иметь общее представление о составе. Будут люди, не согласятся с моим решением", – цитирует наставника парижан СапаІ-supporters.
Напомним, только что в прессе появились слухи, что Мбаппе покинет летом ПСЖ, Луис Энрике начал ограничивать игровое время Килиана.
В воскресенье, 31 марта, парижане на выезде сыграют против Марселя. Французское Класико начнется в 21:45 по киевскому времени.
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