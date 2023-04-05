Луїс Енріке прилетів до Лондона на переговори з Челсі, інформує The Guardian. Згідно з джерелом, він справив враження на босів клубу під час попереднього спілкування.

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Водночас зазначається, що екс-наставник Баварії Юліан Нагельсманн, як і раніше, є фаворитом на пост головного тренера "синіх". Повідомляється, що німецький фахівець не готовий очолювати команду під час сезону, він поставив керівництву Челсі умову: тренер готовий розпочати роботу з лондонцями не раніше літа, адже йому потрібно вивчити команду і сам проєкт клубу.

Якщо боси Челсі зроблять ставку на Нагельсманна, то Френка Лемпарда можуть тимчасово призначити на посаду наставника. Це був би компромісний варіант.

Іншими варіантами лондонців є Маурісіо Почеттіно, Олівер Гласнер та Рубен Аморім.

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