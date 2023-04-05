Луис Энрике прилетел в Лондон на переговоры с Челси, информирует The Guardian. Согласно источнику, он произвёл впечатление на боссов клуба во время предварительного общения.

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В то же время отмечается, что экс-наставник Баварии Юлиан Нагельсманн по-прежнему является фаворитом на пост главного тренера "синих". Сообщается, что немецкий специалист не готов возглавлять команду по ходу сезона, он поставил руководству Челси условие: тренер будет готов приступить к работе с лондонцами не раньше лета, ведь ему нужно изучить команду и сам проект клуба.

Если боссы Челси сделают ставку на Нагельсманна, то Фрэнк Лэмпард может быть временно назначен на должность наставника. Это был бы компромиссный вариант.

Другими вариантами для лондонцев являются Маурисио Почеттино, Оливер Гласнер и Рубен Аморим.

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