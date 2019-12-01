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Луїс Енріке оцінив перспективи збірної Іспанії після жеребкування Євро-2020

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Луїс Енріке оцінив перспективи збірної Іспанії після жеребкування Євро-2020
Луїс Енріке / Marca

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке прокоментував результати жеребкування Євро-2020, за підсумками якого його команда дізналася двох своїх майбутніх суперників.

"Не можна говорити, що ми фаворити. Швидше, ми в групі фаворитів, з огляду на те, що виграла наша національна команда, незважаючи на останні виступи. Нам потрібно показати, що ми впевнені в своїх силах, і я буду передавати це гравцям.

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У Більбао один з найкрасивіших стадіонів у Європі – на рівні з Уемблі. Він просто неймовірний. У нас буде приголомшлива підтримка, і сподіваюся, чудовий груповий турнір", – цитує Енріке офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, збірна Іспанії потрапила у групу Е, в якій її суперниками будуть Швеція, Польща та переможець переможець шляху B (Боснія і Герцеговина, Словаччина, Ірландія, Північна Ірландія). "Фурія Роха" зіграє у Більбао матчі проти Швеції і Польщі.

Результати жеребкування Євро-2020: Україна та інші збірні дізнались суперників

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Теги
Євро-2020 Іспанія Іспанія Луїс Енріке Луїс Енріке
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