Стоїчков: Найважливіше для збірної України – вдало зіграти з Нідерландами

Володар "Золотого м'яча" 1994-го року Христо Стоїчков в ексклюзивному коментарі для "Футбол 24" оцінив перспективи збірної України після жеребкування Євро-2020.

"Я дуже щасливий, що команда Андрія Шевченка випередила Португалію. Андрій – мій хороший друг. Я дуже радів, коли він виграв "Золотий м’яч", ми багато спілкувалися. А ще я дивився усі матчі вашої збірної. Шевченко провів дуже хорошу роботу. Результати його збірної це підтверджують. Тому бажаю на Чемпіонаті Європи Андрію та його команді лише перемог.

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Моя поїздка в Чернігів? У мене чимало друзів в Україні. Мені було цікаво відвідати Десну, маленьку українську команду. Люди в Україні зустріли мене дуже добре. Я працював над спецпроектом про трьох українських володарів "Золотого м‘яча": Блохіна, Бєланова і Шевченка. Минулого року я відвідував Чорнобиль. Це особливе місце, мене також там чудово прийняли. Гордий, що був там.

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Зустріч України на Євро-2020 з моїм товаришем Рональдом Куманом? Це дуже складна група. Зрештою, якщо ви хочете вигравати турнір, то повинні перемагати кожного суперника. Як на мене, найважливіше вдало зіграти у першій грі. Це суттєво допоможе в подальшому. У футболі все можливо", – сказав Стоїчков в ексклюзивному коментарі Футбол 24.

Нагадаємо, матчем проти Нідерландів команда Андрія Шевченка розпочне свій шлях на Євро-2020. Гра відбудеться в Амстердамі 14-го червня.

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