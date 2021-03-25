Гравці збірної України мотивують одне одного на тренуваннях – голкіперу Андрію Луніну дісталось від партнерів після провалу в одному із занять.

Тренування підопічних Шевченка завершилось вправою на втримання м'яча у повітрі – гравці мали лише два дотики. У колі зібрались Зінченко, Лунін, Коноплянка, Макаренко та Соболь.

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Техніка підвела Луніна аж двічі, але втратив він м'яч лише другого разу. Покарання було неминучим: усі інші учасники дали легеньких копняків голкіперу. Як повідомляє автор відео, вправу разом із покаранням ввів новий капітан команди Олександр Зінченко.

До слова, підопічні Шевченка проведуть ще 2 матчі відбору до ЧС-2022 у Києві: 28 березня – проти Фінляндії, а 31-го – проти Казахстана.

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